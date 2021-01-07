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كورونا يعود لصفوف مانشستر سيتي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يعود لصفوف مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي مانشستر سيتي إن نتائج فحوص كورونا للحارس البديل سكوت كارسون ولاعب الوسط كول بالمر وعضو بطاقم الفريق ظهرت ايجابية.

وانضم الثلاثي إلى القائمة المتزايدة للمصابين بالعدوى داخل النادي، حيث افتقد سيتي 6 لاعبين بسبب الفيروس خلال فوزه 3-1 على في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع.

وأوضح سيتي في بيان أن المصابين سيخضعون لفترة عزل وفقا لبروتوكولات الممتاز والحكومة البريطانية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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