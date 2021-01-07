شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يعود لصفوف مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي مانشستر سيتي إن نتائج فحوص كورونا للحارس البديل سكوت كارسون ولاعب الوسط كول بالمر وعضو بطاقم الفريق ظهرت ايجابية.

وانضم الثلاثي إلى القائمة المتزايدة للمصابين بالعدوى داخل النادي، حيث افتقد سيتي 6 لاعبين بسبب الفيروس خلال فوزه 3-1 على تشيلسي في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع.

وأوضح سيتي في بيان أن المصابين سيخضعون لفترة عزل وفقا لبروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية.