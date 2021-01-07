شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس استعدادا لمباراته ضد سيراميكا غدا الجمعة بالجولة السادسة للدوري، وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الأخير ضد وادي دجلة، وتسببت في فقدانه نقطتين والتراجع للمركز الثاني.

ويترقب موسيماني عودة عدد من اللاعبين المصابين بكورونا مثل عمرو السولية ورامي ربيعة الذي تعافى بالفعل من الفيروس ولكن كان بحاجة لبرنامج تأهيل ومحمد هاني الذي لم يتعاف من الإصابة حتى الآن، بخلاف استعادة حسين الشحات ومحمد الشناوي اللذين تم استبعادهما من مباراة سونيديب بدوري الأبطال الأخيرة.

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والجهاز الفنى والإدارى والطبى رابيد تيست قبل انطلاق مران الفريق أمس الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وخضع اللاعبون والجهاز الفنى والطبى والإدارى لاختبار رابيد تيست فى إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبى الخاص بمباريات بطولة الدورى الممتاز للكشف عن الاصابة بكورونا.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا القادمة.

وطلب بيتسو موسيمانى، تقريراً من طبيب الفريق الدكتور أحمد محمود أبو عبلة عن حالة اللاعبين المُصابين فى الفريق، وهم محمود متولى ومحمد محمود وجونيور أجاى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر ، ويؤدى محمود متولى برنامجا علاجيا للتعافى جراحة الرباط الصليبى، فيما يؤدى محمد محمود برنامجا للعلاج من جراحة ثانية خضع لها قبل أشهر فى الرباط الصليبى، أما نيدفيد فيتعافى من جراحة الركبة، فيما يؤدى أجاى برنامجا تأهيليا بسبب إصابة الوتر الوحشى، كما أجرى ناصر ماهر جراحة مؤخراً لتثبيت الكتف.