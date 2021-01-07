شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بعثة المقاولون العرب تعود إلى القاهرة بعد وداع الكونفدراليىة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم الخميس، بعثة فريق المقاولون العرب، برئاسة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على الفريق، إلى القاهرة، بعد الانتهاء من خوض مباراة إياب دور الـ 32 الأول وتوديع كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام بطل تونس بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر أن تحصل البعثة على راحة اليوم من التدريبات على أن ينتظم اللاعبون فى مران الفريق بداية من الغد.

ويستعد المقاولون لمواجهة نظيره، سيراميكا، فى الجولة الثالثة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير.

وكان عماد النحاس المدير الفني للفريق، وعلاء عبد الغنى المدرب العام، قد تخلفا عن السفر إلى تونس برفقة البعثة، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا مع 5 لاعبين آخرين، عقب المسحة الطبية التى خضعا لها مع باقى الفريق قبل السفر.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري، وعلاء محمد، ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي اخصائي التأهيل و23 لاعبًا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكرى وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكرى.