فرج عامر: نتمنى ضم أحد مهاجمي الأهلي حال إعارتهم.. ولا نقدر على ثمن مروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تمنى رئيس نادي سموحة، فرج عامر، أن يحصل على خدمات أحد مهاجمي الأهلي حال خروجهم للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف عامر، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج اللعيب على فضائية أم بي سي مصر:"إن شاء الله المهاجم الذي سيخرج من الأهلي مُعاراً يكون نصيبنا".

ورد رئيس سموحة، على مقدم البرنامج الذي خيره بين ثلاثة مهاجمين يعلم أن الأهلي سيخرجهم للإعارة:"صلاح محسن، مروان محسن، أحمد ياسر"، بقوله:"صلاح لعب معنا في سموحة الموسم الماضي وظهر بصورة جيدة وتعاملت معه وأحمد ياسر والده صديق مقرب لي وكنت أولمن طالب باستعارته ومروان كنت أريد التعاقد معه حين عاد من البرتغال ولكنه انضم للإسماعيلي.. كنت أراقبه حين كان لاعباً في بتروجت..الثلاثة مميزون وسوبر".

وأتم فرج عامر تصريحه بالإشارة إلى أنه تحدث مع الثنائي صلاح محسن وأحمد ياسر الريان خلال الفترة الماضية، مضيفاً:"أعتقد مروان قد ينتقل لأحد الدوريات العربية فهو لاعب دولي يستهوى دوريات مثل الإمارات والسعودية فلن نقدر على ثمنه".