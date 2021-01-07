مدرب سانت إيتيان يعلق على أهتمام ناديه بمصطفى محمد

ياسر رشاد - القاهرة - علق كلود بويل المدير الفني لفريق سانت إيتيان الفرنسي على ارتباط ناديه بالتعاقد مع مصطفى محمد نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بويل عقب نهاية مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين: " ليس

لدي رأي حول ذلك الأمور، لقد منحنا الادارة العديد من الحيارات، نحن نعلم الصعوبات المالية التي نواجهها، سنرى ما يمكن عمله، إذا تحدثت حول الصفقة فهي لن تحدث".

ويهتم سانت إيتيان بـ مصطفى

محمد ويسعى النادي الفرنسي لضم اللاعب.

وقدم سانت ايتيان عرضًا بـ٣ مليون يورو بالإضافة للمكافأت ونسبة البيع في المستقبل، الا ان الزمالكرفض بيع نجم الفريق بمبلغ أقل من ٧ مليون يورو،رغم رغبة اللاعب الشديدة بالإحتراف الأوروبي، وخوض التجربة مع فريق سانت إيتيان.

و يضغط مصطفى محمد على إدارة النادي الأبيض للموافقة على عرض النادي الفرنسي.