رد ناري من ربيع ياسين علي اتهامات طبيب منتخب الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - حرص ربيع ياسين المدير الفني السابق لمتخب الشباب علي الدفاع عن نفسه ضد اتهامات طبيب المنتخب بانه كان أحد اسباب ازمة اصابة عدد كبير من العبي المنتخب بفيروس كورونا خلال تواجد البعثة في تونس.

وقال ربيع ياسين في تصريحات لبرنامج "اوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو: " غير صحيح إطلاقا أنني أجبرت اللاعبين على الصلاة داخل المسجد، والصور المنشورة على صفحة اتحاد الكرة تظهر صلاتنا في باحة المسجد الخارجية،

لم يحدث انني جمعت اللاعبية لعقد مقرأة قرآن هل هذا الكلام منطقي؟".

واضاف: " لا يمكن أن أفرض الصلاة علي أحد، الصلاة أمر شخصي متعلق باللاعب، فما هي مصلحتي للإصرار علي صلاة اللاعبين في مكان مغلق؟، لقد استشرت طبيب منتخب الشباب لمعرفة إمكانية أداء اللاعبين لصلاة الجمعة في تونس، وكنت حريصاً علي الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء جميع اجتماعاتي

مع اللاعبين".

واضاف: " فوجئت بهجوم جمال محمد علي في تقريره؟ هو أنت كنت موجود؟ كنا نعاني مشاكل كثيرة ولم يحل أيا منها، بل أنه تأخر في السفر رفقة البعثة فقمت أنا بدور رئيس البعثة وهذا ليس دوري".

وتابع: " أنا مدير فني "صنعتي هي الأمور الفنية"، وليس الجانب الصحي، ومنذ إبلاغي بإصابتي بكورونا وحتي العودة إلي مصر كنت معزولا عن البعثة ولا أعرف أي معلومة".

واتم ربيع ياسين:"انا آخر مدرب قاد منتخب مصر للشباب للتتويج بكأس الأمم الأفريقية، لقد 2013 ذهبت إلي تونس بهدف العودة بلقب بطولة شمال افريقيا للشباب".