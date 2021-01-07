ربيع ياسين: طبيب المنتخب هو من طالبني بالسفر مبكرا لتونس

ياسر رشاد - القاهرة - قال ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب أنه رفض الظهور والادلاء باية تصريحات لوسائل الاعلام خلال الفترة الماضية احتراماً للمنتخب الوطني ولجماهير الكرة المصرية.

وقال ربيع ياسين في تصريحات لبرنامج "اوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو: " قفلت علي نفسي عقب العودة من تونس احتراما للمنتخب الوطني واتحاد الكرة

والجماهير، ورفضت الحديث في أي أمر حتي الآن".

وأضاف: " خبراتي وشخصيتي ما يمشيش معاها غير الصح، وضعت برنامج تدريبي قبل بطولة شمال افريقيا للشباب يضمن إقامة 7 مباريات آخرها يوم 8 ديسمبر".

وتابع: " طبيب المنتخب هو من طالبني بالسفر مبكرا لتونس،

وكان لابد للاستماع لنصيحته بسبب بروتوكول كورونا ، كما ان بعثات منتخبات ليبيا والجزائر والمغرب سافروا أيضا مبكرا إلي الأراضي التونسية وليس نحن فقط، لقد أجريت مسحت كورونا يوم 7 ديسمبر وكانت سلبية.. وإذا كانت إيجابية لما سمحت لي السلطات التونسية بالدخول، "أمثل دولة كبيرة وليس مركز شباب".

وأكمل ربيع ياسين: " أمتلك جيل محترم في منتخب مصر للشباب، وأبديت استعدادا لقيادة هذا المنتخب"بدون مقابل" من أجل مصر".