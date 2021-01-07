باسم مرسي يقترب من العودة الي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب باسم مرسي مهاجم فريق الانتاج الحربي من العودة مرة أخري لصفوف الفريق الابيض لكرة القدم بنادي الزمالك مع اقتراب رحيل مصطفي محمد الي سانت ايتيان الفرنسي.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات حلال برنامجه "اوضة اللبس" : " هناك اتجاه كبير لعودة باسم مرسي لنادي الزمالك، والنادي إقترب للموافقة علي

احتراف مصطفي محمد".

وأضاف: " يجب علي الإدارة سرعة البحث عن البديل المناسب لمصطفي محمد، وباسم مرسي نضج بشكل كبير وتركيزه بالكامل أصبح منصب فقط علي كرة القدم، وعودته ستكون مكسب كبير للزمالك".