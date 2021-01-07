خبير تحكيمي: قرارات حكم مباراة النجم الساحلي والمقاولون كانت في مصلحة ذئاب الجبل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق أن حكم مباراة النجم الساحلي التونسي والمقاولون في الدور 32 لبطولة الكونفدرالية قليل الخبرة ودون المستوي.

وقال البلتاجي في تصريحات لبرنامج "اوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو:

" حكم مباراة النجم الساحلي والمقاولون العرب "قليل الخبرة"، وركلة الجزاء التي تم احتسابها للنجم الساحلي غير صحيحة، ولكن الخطأ الذي قاد للعبة من البداية كان بالأساس ركلة جزاء".

وأضاف البلتاجي: " الحكم كان "دون المستوي"، الا ان قراراته خلال المباراة كانت في مصلحة فريق المقاولون".

واتم البلتاجي: "ما حدث من الشيمي "لاعب المقاولون العرب" بالبصق علي حكم مباراة النجم الساحلي "لا يليق"، ولا أري أن الحكم ارتكب ما يدعو لذلك".