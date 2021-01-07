اخبار مصر | الاهلي يؤكد جاهزية طاهر محمد طاهر لمباراة سيراميكا

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري جاهزية اللاعب طاهر محمد طاهر للمشاركة في المباراة المقررة أمام سيراميكا بعد غد الجمعة في المرحلة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو عبلة في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي على الإنترنت اليوم الأربعاء :”اللاعب انتظم اليوم بشكل طبيعي في التدريبات، وسيكون جاهزًا للمواجهة المقبلة في المسابقة المحلية.”

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الفوز أمس الثلاثاء على سونيديب بطل النيجر 4 / صفر وحسم التأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع رامي ربيعة مدافع الفريق قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، حيث اطمأن عبد الحفيظ على سلامة اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وانتظم رامي ربيعة وكذلك محمد هاني في مران الفريق الجماعي اليوم بعد التعافي من العدوى.