اخبار مصر | اتحاد الكرة يجري تعديلات على مواعيد مباريات الدوري

أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلات على مواعيد عدد من مباريات المرحلة السابعة من الدوري الممتاز، لتعارضها مع مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد، التى تستضيفها مصر.

وأعلن الاتحاد المصري عن التعديلات التي أجريت، عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك).

وذكر الاتحاد “جاءت التعديلات على النحو التالى:

إقامة مباراة سموحة مع البنك الأهلي باستاد الإسكندرية يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري الساعة الثانية والنصف عصرًا بدلًا من إقامتها يوم الجمعة 15 يناير.

إقامة مباراة المصري مع الزمالك باستاد الجيش ببرج العرب يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة الخامسة مساء بدلًا من إقامتها يوم السبت 16 يناير.

إقامة مباراة الأهلي والانتاج الحربي باستاد السلام يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة السابعة والنصف مساء بدلًا من إقامتها يوم الجمعة 15 يناير.

إقامة مباراة الجونة مع الاتحاد باستاد خالد بشارة بالجونة يوم الجمعة 15 يناير الساعة الثانية والنصف عصرًا بدلًا من إقامتها الساعة الخامسة مساء.

إقامة مباراتي إنبي وسيراميكا كليوباترا باستاد “بترو سبورت” وبيراميدز مع المقاولون باستاد الدفاع الجوي يوم الجمعة 15 يناير الساعة الثانية والنصف عصرًا بدلًا من إقامتهما يوم السبت 16 يناير.”

وأضاف الاتحاد :”كما تقرر إقامة مباراة الاتحاد وإنبي المؤجلة من الأسبوع الرابع باستاد الإسكندرية يوم الإثنين 18 يناير الساعة الثانية والنصف عصرًا. وإقامة مباراة الإسماعيلي والمقاولون المؤجلة من الأسبوع السادس باستاد الإسماعيلية يوم الإثنين 18 يناير الساعة الخامسة مساء.”