حالات كورونا اليوم | إصاباتان جديدتان في ميلان

أعلن ميلان إصابة الثنائي أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش بفيروس كوفيد-19 قبل مباراة القمة الأربعاء ضد يوفنتوس الذي خسر فيها ميلان 3\1 في ملعب سان سيرو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وخضع اللاعبان لمسحتين طبيتين أمس الثلاثاء عقب مشاركتهما في فوز ميلان 2 – صفر على بينفينتو يوم الأحد في الدوري قبل استضافة بطل إيطاليا اليوم.

وقال النادي في بيان “سيبقى اللاعبان في العزل المنزلي ولم تظهر عليهما أي أعراض وأبلغنا السلطات الصحية على الفور”.

وأضاف “خضع كل أعضاء الفريق لفحوص جديدة اليوم وظهرت النتائج سلبية”.

ويفتقد ميلان، متصدر الدوري بسجل يخلو من الهزائم، جهود لاعب الوسط الموقوف ساندرو تونالي والمصابين زلاتان إبراهيموفيتش وإسماعيل بناصر وأليكسيس سايليميكرز وماتيو جابيا.

ويغيب عن يوفنتوس الظهيران خوان كوادرادو وأليكس ساندرو بسبب الفيروس عندما يسعى فريق المدرب آندريا بيرلو لتقليص فارق عشر نقاط مع ميلان.