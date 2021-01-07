سوق الانتقالات | فنربخشة يود انهاء معاناة مسعود أوزيل خلال يناير

كشفت تقارير إعلامية في تركيا أن الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل يقترب من الانضمام إلى نادي فنربخشه التركي.

وكتبت وكالة أنباء دوجان التركية اليوم الأربعاء تحت عنوان “حلم يتحقق” أنه تم الاتفاق على منح أوزيل عقدًا مع النادي لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام لكنها ذكرت أنه لم يتم توقيع شيء بعد.

وحسب الوكالة، فإنه من المنتظر أن يواصل أوزيل تلقي راتبه من ناديه آرسنال الإنجليزي خلال أول ستة شهور.

يذكر أن ارسنال أخرج أوزيل من قائمته لذهاب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث لن يتمكن من اللعب مع النادي سواء في الدوري أو في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستمر عقد أوزيل 32/ عامًا/ مع آرسنال حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لوكالة “دوجان”، فإن اوزيل سيكون جارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشيرة إلى أنه جاري العمل في بناء مسكنه الجديد.

وكان أوزيل تعرض لانتقادات قوية في ألمانيا بسبب صورة له مع أردوغان في عام 2018.

ولم يعلق أوزيل ولا فنربخشه بعد على تقرير الوكالة.

وكان أوزيل قد نشر صورة له في إسطنبول على تويتر يوم الخميس الماضي وكتب تحتها “هذه المدينة”.

وكانت مجلة “فوتبول لندن” البريطانية الإلكترونية قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضي أن نجم خط الوسط السابق في آرسنال يتفاوض مع نادي دي سي يونايتد مشيرة إلى احتمال انتقاله للعب في الولايات المتحدة، وكانت قد ثارت شائعات في الماضي عن إحتمال انتقال أوزيل إلى هذا النادي الأمريكي.