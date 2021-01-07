ترتيب الدوري الايطالي بعد الجولة 16..روما الرابح الأكبر، ونابولي يعود للترنح!

تجمد ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي عند النقطة 37 بعد تعرضه لأول خسارة في مسيرته هذا الموسم أمام غريمه التقليدي “يوفنتوس” ضمن مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021، لحساب الجولة الـ 16 من السيري آ.

وتوقف رصيد ميلان عند 37 نقطة في المركز الأول، دون أي استفادة تذكر من انتهاء سلسلة انتصارات ملاحقه الأول على المركز الأول “انتر ميلان” حينما سقط أمام سامبدوريا في حساب نفس الجولة.

وكان روما الرابح الأكبر من هذه الجولة في الدوري الايطالي، بعدما عاد بفوز ثمين من معقل كروتوني المتذيل، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 33 نقطة، محققًا أهم استفادة من تعثر ميلان والانتر، ليصبح على بُعد 4 نقاط فقط من المركز الأول، في تعويض مذهل من المدرب “فونسيكا” للبداية المخيبة التي وضعته تحت تهديد الإقالة.

أما يوفنتوس فقد حافظ على تواجده في المربع الذهبي بعد اخضاع ميلان في سهرة الاربعاء، ليرفع رصيده لـ 30 نقطة، ويُصبح على مقربة من العودة للدفاع عن اللقب الذي تُوج به في التسع سنوات الماضية.

وعاد نابولي إلى فصوله الباردة مع جمهوره هذا الموسم بتعرضه لخسارة غريبة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا أمام سبيزيا، بعد 3 أيام فقط من استعادته لنغمة الانتصارات على حساب كالياري.

وتراجع فريق جينارو جاتوزو إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة بسبب ثلاث خسائر وتعادل في آخر 5 مباريات له في المسابقة.

وعلى صعيد صراع البقاء، فلا يزال كروتوني متذيلاً لـ جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 9 نقاط أقل بنقطتين فقط عن جنوى صاحب المركز الـ 19.

ويحتل بارما المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن تورينو، وأقل من سبيزيا بنقطتين فقط.

ويتواجد فيورنتينا وكالياري في دائرة الخطر أيضًا، فلكل منهما 16 و15 نقطة – على الترتيب-.

تجدر الإشارة إلى أن ميلان قد فاز في الجولة الماضية على “بينفينتو” بهدفين نظيفين، من توقيع الإيفواري “فرانك كيسي” عند الدقيقة (15)، والبرتغالي “رفائيل لياو” في الدقيقة (49).

وانتهت سلسلة ميلان من اللاهزيمة في الدوري الايطالي بعد 27 مباراة منذ الموسم الماضي حتى الآن، حيث فاز في 20 وتعادل في 7، ولم تشهد أية من الانتصارات الستة الأخيرة تلقى رجال ستيفانو بيولي هدفًا من اللعب المفتوح قبل مرور 60 دقيقة من زمن المباراة.

في المقابل حقق “يوفنتوس” انتصارًا سهلاً في الجولة الماضية على حساب “أودينيزي” بنتيجة (4-1).

والتالي جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد الجولة 16

ميلان 37 نقطة انتر ميلان 36 نقطة روما 33 نقطة يوفنتوس 30 نقطة ساسولو 29 نقطة نابولي 28 نقطة أتلانتا 28 نقطة لاتسيو 25 نقطة هيلاس فيرونا 24 نقطة بينيفينتو 21 نقطة سامبدوريا 20 نقطة بولونيا 17 نقطة أودينيزي 16 نقطة فيورنتينا 15 نقطة كالياري 14 نقطة سبيزيا 14 نقطة تورينو 12 نقطة بارما 12 نقطة جنوى 11 نقطة كروتوني 9 نقاط

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