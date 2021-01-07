فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الانجليزية

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والمنتهية بفوز السيتي بهدفين دون رد سجلا خلال الشوط الثاني إثر ركلات ثابتة، بعد إلغاء 3 أهداف في الشوط الأول بداعي التسلل.

افتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 50 عن طريق المدافع الدولي الانجليزي جون ستونز، بعدما تابع كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها فيل فودين من الجهة اليسرى.

وبعد سلسلة من الفرص الضائعة لثنائي مانشستر سيتي رحيم سترلينج ورياض محرز وسط تألق غير عادي من الحارس البديل في مانشستر يونايتد “هندرسون”، تمكن لاعب الوسط الدولي البرازيلي فيرناندينيو من تسجيل الهدف الثاني للسيتي بتسديدة ذكية من خارج منطقة الجزاء بعدما استغل هفوة فادحة من الظهير الانجليزي وان بيساكا في تشتيت كرة عرضية من ركنية أرسلها كيفين دي بروينه من اليمين.

وتطلع نادي “مانشستر يونايتد” لإستغلال توهجه في الفترة الأخيرة من أجل إنهاء نحس الدور نصف النهائي حيث غادر من هذا الدور في بطولة كأس الرابطة الانجليزية الموسم الماضي على يد “مانشستر سيتي”، كما تم إقصاءه ايضًا من “كأس الاتحاد الانجليزي” من نصف النهائي على يد “تشيلسي”.

لكنه أخفق في تقديم مستوى متميز على مدار الـ 90 دقيقة، على النقيض من مان سيتي الذي بدا عليه التركيز الكبير والتلاحم ما بين الخطوط.

وترشح مانشستر سيتي إلى نهائي كاراباو المقرر له يوم 25 أبريل لمواجهة توتنهام هوتسبير الذي هزم برينتفورد في مباريات أمس الثلاثاء.

ونقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي” على قناة بين سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نقل على قناة سكاي سبورتس فوتبول البريطانية.

وأقيمت مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على ملعب “أولد ترافورد” بإدارة من الحكم الانجليزي “مارتن أتكينسون”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

وكانت آخر مرة توج فيها مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الانجليزية في موسم 2016/2017، بفضل هدف النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” في الدقائق الأخيرة امام “ساوثامبتون” في المباراة التي أنتهت بنتيجة (3-2)، حيث كان يتولى تدريب الفريق حينها “جوزيه مورينيو”.

وامتلك مانشستر سيتي دافع كبير عند مواجهة مان يونايتد الليلة، حيث سعى لمواصلة المنافسة على تحقيق الكأس للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخه من أجل معادلة رقم ليفربول القياسي في كأس الرابطة الانجليزية.

شاهد اهداف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

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