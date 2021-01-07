سوق الانتقالات | بعد تلقيه عرضًا ضخمًا..هل يُدرب بيكرمان في الدوري السعودي؟

كشفت صحيفة “لاكوراتا” التشيلية أن المدرب الأرجنتيني، خوسيه بيكرمان، تلقى عرضًا ماليًا مغريًا، لتدريب أحد الأندية السعودية بقيمة 17 مليون دولار سنويًا.

ولم يكشف المصدر عن اسم الفريق السعودي الذي أراد التعاقد مع بيكرمان، لكنه أوضح أن المدرب رفض العرض المادي الكبير؛ بسبب رغبته في تدريب المنتخب التشيلي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022“.

ويُعتبر المخضرم الأرجنتيني بيكرمان من أشهر المدربين في قارة أمريكا اللاتينية، حيث سبق له قيادة منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، لأعوام طويلة.

وتشهد الأيام الحالية بحث ناديي النصر والشباب عن مدرب جديد، بعد إقالة الثنائي البرتغالي روي فيتوريا وبيدرو كايشينيا على التوالي.