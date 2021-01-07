الدوري السعودي | مدرب أبها يُفند أسباب ترشيح الهلال للاحتفاظ باللقب

أكد المدير الفني لفريق أبها السعودي، عبدالرزاق الشابي، أن نادي الهلال هو المرشح الأقوى لتحقيق لقب الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في الموسم الحالي، وأشار إلى أن الاهلي هو المنافس الحقيقي على اللقب.

وقال مدرب أبها في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” “الهلال هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم ويأتي الأهلي خلفه”.

وتابع الشابي “الهلال هو الفريق الأكثر استقرارًا في الكرة السعودية على مدار العامين الماضيين، وكذلك العام الحالي، لذا أرشحه بقوة لحصد اللقب”.

وأنهى مدرب أبها بقوله “مستويات جميع الفرق الأخرى متقاربة جدًا وإن كان الاتحاد أفضل نسبيًا، لكن الهلال يبتعد بفارق كبير عن بقية الفرق”.

جدير بالذكر أن الهلال يتواجد حاليا في صدارة الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 18 نقطة.