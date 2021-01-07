كاريلي يوجه رسالة هامة لجمهور الاتحاد السعودي قبل الجولة القادمة من الدوري

أعرب مدرب الاتحاد السعودي، فابيو كاريلي، عن سعادته بنتائج الفريق خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى 13 مباراة دون هزيمة، وتأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأبطال (البطولة العربية).

وقال مدرب الاتحاد السعودي في تصريحاته عبر صحيفة “terra” البرازيلية “إنها مرحلة جيدة للغاية وسعداء بتحقيق هذه النتائج بالرغم من صعوبة المرحلة وبعض الغيابات التي يعاني منها الفريق”.

وأضاف المدرب البرازيلي “الاتحاد أصبح صلبًا. وصلنا للمباراة رقم 13 بدون خسارة، هدفي القادم هو تحسين الفريق في المقدمة ونستفيد من الفرص التي نصنعها في كل مباراة”.

وأنهى كاريلي بقوله “هدفي من البداية هو أن ينافس الفريق في المقدمة والقتال في مقدمة الترتيب وأن يعود الى مكانه الحقيقي وليس على مراكز الهبوط”.

هذا ويتواجد الاتحاد السعودي في المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 18 نقطة بعد مرور 11 جولة.

وكان العميد قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك محمد السادس على حساب الشباب بالفوز عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.