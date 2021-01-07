أعرب مدرب الاتحاد السعودي، فابيو كاريلي، عن سعادته بنتائج الفريق خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى 13 مباراة دون هزيمة، وتأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأبطال (البطولة العربية).
وقال مدرب الاتحاد السعودي في تصريحاته عبر صحيفة “terra” البرازيلية “إنها مرحلة جيدة للغاية وسعداء بتحقيق هذه النتائج بالرغم من صعوبة المرحلة وبعض الغيابات التي يعاني منها الفريق”.
وأضاف المدرب البرازيلي “الاتحاد أصبح صلبًا. وصلنا للمباراة رقم 13 بدون خسارة، هدفي القادم هو تحسين الفريق في المقدمة ونستفيد من الفرص التي نصنعها في كل مباراة”.
وأنهى كاريلي بقوله “هدفي من البداية هو أن ينافس الفريق في المقدمة والقتال في مقدمة الترتيب وأن يعود الى مكانه الحقيقي وليس على مراكز الهبوط”.
هذا ويتواجد الاتحاد السعودي في المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 18 نقطة بعد مرور 11 جولة.
وكان العميد قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك محمد السادس على حساب الشباب بالفوز عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.
كانت هذه تفاصيل خبر كاريلي يوجه رسالة هامة لجمهور الاتحاد السعودي قبل الجولة القادمة من الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.