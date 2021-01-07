اهداف مباريات اليوم | ديربي مانشستر سماوي..ويوفنتوس يُكبد ميلان أول خسارة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جميع اهداف مباريات اليوم لأبرز المواجهات التي لعُبت على الصعيد المحلي والقاري لأهم أندية كرة القدم حول العالم.

شهدت مباريات اليوم، تأهل فريق مانشستر سيتي الى المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عقب تغلبه على جارة مانشستر يونايتد بفضل هدف المدافع “ستونز”، ضاربا موعدا أمام توتنهام فى المباراة النهائية.

وأصبح مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من الدفاع عن اللقب ومعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة ، والذي يستحوذ عليه ليفربول برصيد ثمانية ألقاب مقابل سبعة ألقاب لمانشستر سيتي وخمسة ألقاب لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا وأربعة ألقاب لكل من توتنهام ونونتجهام فورست.

وفى ايطاليا، ألحق يوفنتوس الخسارة الأولى بميلان هذا الموسم فى الدوري الايطالي بعد أن تغلب عليه 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “سان سيرو” معقل ميلان لحساب الجولة السادسة عشر.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله فيدريكو كييزا في الدقيقة 18 وتعادل ميلان بهدف سجله ديفيد كالابريا في الدقيقة 41، قبل أن يسجل كييزا الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 62، ثم سجل وستون مكيني الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وفى اسبانيا، قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بثنائيته فريقه برشلونة إلى تحقيق فوز مستحق ومهم على مضيفه أثلتيك بلباو 3-2، بالدوري الاسباني في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية.

وفى أفريقيا، تأهل النجم الساحلي التونسي لدور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه في اللحظات الأخيرة 2 / 1 على ضيفه المقاولون العرب المصري، في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

وفى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وودع الصفاقسي التونسي المسابقة، رغم فوزه على ضيفه مولودية الجزائر 1 / صفر، سجل هدف المباراة الوحيد فراس شواط في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

ولحساب نفس المرحلة، تأهل الترجي التونسي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه الثمين والمثير 3-2 على ضيفه أهلي بنغازي الليبي.