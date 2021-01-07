السوق السعودي | مسؤول في النصر يتحدث عن التعاقد مع هداف الاهلي!

لا يزال هناك غموض كبير حيال مستقبل هداف الاهلي السعودي، عمر السومة، الذي ينتهي عقده مع فريقه يونيو المقبل، وبات من حقه التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة ناديه.

وشهدت الأيام الماضية انتشار تقارير صحفية تؤكد أن اللاعب سيقوم بالتجديد مع الاهلي السعودي، لكن في الساعات الماضية ظهر اسم نادي النصر، وتأكيد بأنه مهتم باستقطاب السومة.

وقال الكاتب الرياضي، عناد الرشيد، أن النصر يحاول بقوة ضم السومة، وأضاف من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “مسؤول في نادي النصر، أكد لي أن أي نادي يتمنى الحصول على خدمات السومة، لأنه من طراز عالمي، وسيشكل إضافة قوية لأي فريق ينضم إليه”.

وكان عمر السومة قد حضر إلى الاهلي السعودي صيف 2014، قادمًا من القادسية الكويتي، حيث أصبح خلال أقل من 7 سنوات، الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، برصيد 128 هدفًا.

صاحب الـ31 عامًا كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى نادي الهلال، لكن مصادر هلالية أكدت أن عمر السومة ليس ضمن خيارات التعاقدات في الفترة الحالية.