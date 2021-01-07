الدوري السعودي | الهلال يستعيد أسلحة هامة قبل مواجهة الاهلي

تترقب جماهير نادي الهلال المباراة الهامة أمام الاهلي السعودي يوم 15 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).
وكشفت مصادر مُطلعة أن الهلال سيستعيد نجميه في مباراته أمام الاهلي السعودي، حيث تأكدت جاهزية حارس المرمى عبد الله المعيوف، وقلب الدفاع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو.
وأوضحت ذات المصادر أن الثنائي الهلالي في المرحلة الأخيرة للشفاء من الإصابة، وبالتالي اقتربت كثيرًا مشاركتهما أمام الاهلي السعودي.
وغاب المعيوف وجانغ عن مباريات الهلال السابقة، وظهر تأثيرهما على الفريق، حيث تعادل الزعيم في مباراتيه الماضيتين أمام الاتحاد والشباب.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن الاهلي صاحب الوصافة، وذلك بعد مرور 11 جولة على المسابقة.
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