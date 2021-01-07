السوق السعودي | الشيخ يزف خبرًا سارًا لجمهور النصر عن الكفاءة المالية

كشف الناقد الرياضي، محمد الشيخ، عن مفاجأة سارة لجماهير النصر السعودي، تتعلق بشهادة الكفاءة المالية، وذلك قبل أيام قليلة من فتح الميركاتو الشتوي 2021.

وكان اتحاد الكرة السعودي قد أعلن ضرورة حصول الأندية على شهادة “الكفاءة المالية”، من أجل السماح لها، بقيد اللاعبين الجدد، في فترة الانتقالات الشتوية، ويتطلب الأمر أن يُسدد كل ناد جميع رواتب لاعبيه وموظفيه، حتى شهر أكتوبر من عام 2020.

وقال الشيخ في تصريحاته عبر برنامج “الدوري مع وليد” “اتحاد الكرة أعلن سابقًا عدم وجود استثناءات لأي نادي، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية. هذا الأمر تغير، لدي معلومات مؤكدة بأن اتحاد الكرة، قام باستثناء وكلاء اللاعبين، من الجهات المستحقة للحصول على أموالها المتأخرة”.

وأشار إلى أنه في حالة استثناء وكلاء اللاعبين، من الجهات المستحقة، للحصول على شهادة الكفاءة المالية، سيتم تقليل القيمة المادية الكبيرة، المطالب الأندية بسدادها، وعلى رأسها النصر السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في الأيام الماضية أن هناك قرار سيصدر بمنع نادي النصر من التعاقدات وقيد اللاعبين في الميركاتو الشتوي، بسبب الديون المستحقة عليه، والتي تقدر بـ57 مليون ريال.