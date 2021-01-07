ملخص مباراة برشلونة وأثلتيك بيلباو في الدوري الاسباني “صحوة ميسي تقلب الموازين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “برشلونة وأثلتيك بيلباو” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 في لقاء مؤجل من الجولة الثانية بالدوري الاسباني.

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لقلب تأخره بهدف دون رد لفوزٍ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس، بإدارة من الحكم الاسباني “كارلوس ديل سيرو غراندي”.

وافتتج إينياكي ويليامز التسجيل لفريق أثلتيك بيلباو عند الدقيقة الثالثة، بعدما تلقى تمريرة من راؤول جارسيا في قلب دفاعات برشلونة لينطلق بسرعة كبيرة جدًا ويراوغ أراخو قبل أن يسدد كرة صعبة على شتيجن لتسكن شباكه.

وفي الدقيقة (14) سجل برشلونة هدف التعادل عن طريق “بيدري” بتمريرة من فرينكي دي يونج، وعند الدقيقة (38) احرز ميسي هدف التقدم لبرشلونة بذكاء ومهارة كبيرة بعد تبادل للكرة مع بيدري، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرسا على بيلباو بهدفين مقابل هدف واحد.

واستمر إبداع ميسي في الشوط الثاني لينجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (62) بعدما قابل تمريرة سحرية من جريزمان بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة قبل ان تسكن الشباك، وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق سجل إيكر مونياين الهدف الثاني لنادي أثلتيك بيلباو، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكتالوني على الفريق الباسكي بنتيجة (3-2).

وبهذا الفوز وصل برشلونة إلى 31 نقطة، ليرتقي من المركز الخامس إلى الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني، فيما تجمد رصيد أثلتيك بيلباو عند 21 نقطة في المركز التاسع.

ويسير برشلونة في سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري الاسباني، إذ لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 7 جولات، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 2.

نُقل بث مباشر مباراة “برشلونة وأثلتيك بيلباو” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نُقل على قناة لاليجا تي في بار، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

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والتالي ملخص احداث المباراة

برشلونة 3-2 أثلتيك بيلباو

????️ملعب سان ماميس

????الدوري الاسباني (مؤجلة من الجولة الثانية)

انتهت

بث مباشر دقيقة بدقيقة

أهلاً بكم في بث مباشر مكتوب دقيقة بدقيقة لمباراة “برشلونة وأثلتيك بيلباو” في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية بالدوري الاسباني.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

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تشكيلة برشلونة | تير شتيجن – سيرجينو دست – رونالدو أراوخو – جوردي ألبا – كليمنت لينجليه – بيدري لوبيز – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – عثمان ديمبلي.

| تير شتيجن – سيرجينو دست – رونالدو أراوخو – جوردي ألبا – كليمنت لينجليه – بيدري لوبيز – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – عثمان ديمبلي. ????دكة بدلاء برشلونة | نيتو – بينا – بويج – ترينكاو – أومتيتي – بيانيتش – مينجويزا – فيربو – دي لا فوينتي – برايثوايت.

⛔غيابات برشلونة | فيليب كوتينيو – أنسو فاتي – جيرارد بيكيه – سيرج روبيرتو.

تشكيلة أثلتيك بيلباو | أوناي سيمون – أندير كابا – أوناي نونيز – إينيجو مارتينيز – يوري بيرتشيتشي – ميكيل فيسجا – أوناي فينسيدور – أوسكا دي ماركوس – إيكر مونياين – إينياكي ويليامز – راؤول جارسيا.

| أوناي سيمون – أندير كابا – أوناي نونيز – إينيجو مارتينيز – يوري بيرتشيتشي – ميكيل فيسجا – أوناي فينسيدور – أوسكا دي ماركوس – إيكر مونياين – إينياكي ويليامز – راؤول جارسيا. ????دكة بدلاء أثلتيك بيلباو | إزكيتا – فياليبري – فيسينتي – سانسيت – مورسيو – ليكوي – كودرو – إيباي – داني جارسيا – كوردوبا – برينجوير – بالينزيجا.

⛔غيابات أثلتيك بيلباو | ياري ألفاريز – أوناي لوبيز – بيرو نولاسكوين.

⌚ 20:00 GMT | بداية المباراة..

‘3 ⚽ جوووووووووووووووول – إينياكي ويليامز يسجل هدف التقدم لنادي أثلتيك بيلباو.

– إينياكي ويليامز يسجل هدف التقدم لنادي أثلتيك بيلباو. ‘3 قصة الهدف | راؤول جارسيا يمرر كرة سريعة إلى ويليامز في قلب دفاعات برشلونة لينطلق الأخير بسرعة كبيرة جدًا ويراوغ أراخو قبل أن يسدد كرة صعبة على شتيجن لتسكن شباكه.

’10 مرت أول عشر دقائق وما زال أثلتيك بيلباو متقدم بهدف دون رد، في ظل محاولات برشلونة لتعديل النتيجة.

’14⚽ جوووووووووووووووول – بيدري يحرز هدف التعادل لفريق برشلونة.

’14 قصة الهدف | ليو ميسي يرسل عرضية من الجهة اليسرى تخدع الحارس أوناي سيمون وتصل إلى فرينكي دي يونج الذي أعاد الكرة إلى بيدري ليضعها الأخير في الشباك برأسية متقنه.

’27 ????بطاقة صفراء على لاعب أثلتيك بيلباو ميكيل فيسجا.

’32 ????تبديل اضطراري لنادي أثلتيك بيلباو بخروج الظهير الأيسر يوري بيرتشيتشي ودخول مكيل بالينزياغا.

’38⚽ جوووووووووووووووول – ميسي يسجل الهدف الثاني وهدف التقدم لبرشلونة بروعة.

– ميسي يسجل الهدف الثاني وهدف التقدم لبرشلونة بروعة. ’38 قصة الهدف | ميسي يمرر كرة في عمق دفاع بيلباو إلى بيدري الذي روض الكرة ومهدها بالكعب إلى ليو المنطلق من الخلف ليسدد كرة بذكاء ومهارة في شباك سيمون.

’39 اوووووووووه جريزمان كاد يسجل الهدف الثالث بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لولا تألق الحارس أوناي سيمون الذي تصدى للكرة ببراعة.

’40 برشلونة يقدم أفضل الأشواط له هذا الموسم في الدوري الاسباني.

’45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’45+2 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.

الشوط الثاني

’45 بداية الشوط الثاني..

’50 إينياكي ويليامز كان قريب للغاية من تسجل هدف التعادل لفريق أثلتيك بيلباو بعد عرضية من مكيل بالينزياغا لولا تدخل أراخو في توقيت مثالي ليبعد الكرة إلى الركنية.

’50 ????بطاقة صفراء على مدافع برشلونة كليمنت لينجليه.

’58 اوووووووووه القائم يحرم ميسي من الهدف الثالث بعدما رد تسديدته الرائعة من خارج منطقة الجزاء.

’62 ⚽ جوووووووووووووووول – ميسي يحرز الهدف الثالث لبرشلونة والثاني له بتسديدة متقنه من داخل منطقة الجزاء.

– ميسي يحرز الهدف الثالث لبرشلونة والثاني له بتسديدة متقنه من داخل منطقة الجزاء. ’62 قصة الهدف | أنطوان جريزمان يروض كرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ويمررها بروعة إلى ميسي الذي سددها مباشرة في المرمى لترتطم في العارضة وتسكن شباك سيمون.

’65 ????????تبديلان دفعة واحدة لفريق أثلتيك بيلباو بخروج أوسكار دي ماركوس ودخول أليكس بيرينج، وخروج مايكل فيسجا ودخول داني جارسيا.

’70 ????بطاقة صفراء على لاعب بيلباو داني جارسيا.

’72 اووووووووووه العارضة تحرم ميسي من الهاتريك.

’74 برشلونة يجري تبديلان في هذه اللحظات..

’75????خروج سيرجينو ديست ودخول أوسكار مينجويزا.

’75????وخروج عثمان ديمبلي ودخول مارتين برايثوايت.

’90 ⚽ جوووووووووووووووول – إيكر مونياين يقلص النتيجة لنادي أثلتيك بيلباو بتسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة (3-2).

إيكر مونياين يقلص النتيجة لنادي أثلتيك بيلباو بتسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة (3-2). ’90 قصة الهدف | ميسي يمرر كرة بالخطأ إلى أليكس بيرينج في مواجهة منطقة الجزاء ليروضها الأخير ويمرر كرة إلى مونياين الذي سدد كرة رائعة سكنت شباك تير شتيجن.

’90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’90+3 صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة على أثلتيك بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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