فيديو يوتيوب | شاهد اهداف برشلونة وأثلتيك بيلباو في الدوري الاسباني “ميسي وبيدري يصنعان البهجة في سان ماميس”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “برشلونة وأثلتيك بيلباو” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 في لقاء مؤجل من الجولة الثانية بالدوري الاسباني، والتي شهدت تألق وإبداع ليونيل ميسي رفقة اللاعب الشاب بيدري جونزاليس لوبيز.

نقل بث مباشر مباراة “برشلونة وأثلتيك بيلباو” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على قناة لاليجا تي في بار.

وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على أثلتيك بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس، بإدارة من الحكم الاسباني “كارلوس ديل سيرو غراندي”.

وافتتج إينياكي ويليامز التسجيل لفريق أثلتيك بيلباو عند الدقيقة الثالثة، بعدما تلقى تمريرة من راؤول جارسيا في قلب دفاعات برشلونة لينطلق بسرعة كبيرة جدًا ويراوغ أراخو قبل أن يسدد كرة صعبة على شتيجن لتسكن شباكه.

وفي الدقيقة (14) سجل برشلونة هدف التعادل عن طريق “بيدري” بتمريرة من فرينكي دي يونج، وعند الدقيقة (38) احرز ميسي هدف التقدم لبرشلونة بذكاء ومهارة كبيرة بعد تبادل للكرة مع بيدري، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرسا على بيلباو بهدفين مقابل هدف واحد.

واستمر إبداع ميسي في الشوط الثاني لينجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (62) بعدما قابل تمريرة سحرية من جريزمان بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة قبل ان تسكن الشباك، وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق سجل إيكر مونياين الهدف الثاني لنادي أثلتيك بيلباو، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكتالوني على الفريق الباسكي بنتيجة (3-2).

وبهذا الفوز وصل برشلونة إلى 31 نقطة، ليرتقي من المركز الخامس إلى الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني، فيما تجمد رصيد أثلتيك بيلباو عند 21 نقطة في المركز التاسع.

اهداف مباراة برشلونة وأثلتيك بيلباو (3-2)

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