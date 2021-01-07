تقرير | ريال مدريد يبدأ التحضير لمرحلة ما بعد راموس

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن ريال مدريد بدأ يستعد لمرحلة ما بعد قائد الفريق، سيرخيو راموس، تحسبًا لعدم التوصل لاتفاق حول تمديد عقده.

وينتهي عقد راموس (34 عامًا) مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2020/21، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول تجديد العقد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديفينسا سينترال” الإسبانية، فإن ريال مدريد استقر على التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ الألماني “ديفيد ألابا” إلى جانب اختيار مدافع من اثنين يلعبان في الدوري الإسباني، للتعاقد معه، في حالة الفشل في تجديد عقد راموس.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن ينتقل إلى ريال مدريد مجانًا في الصيف القادم، وذلك بعدما عرض عليه النادي الملكي عقدًا مدته ثلاثة مواسم، براتب سنوي يقدر بنحو عشرة ملايين يورو.

وأشار نفس التقرير الصادر عن الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد يفاضل بين مدافع فياريال “باو توريس”، وقلب دفاع إشبيلية “جول كوندي”، وذلك لضم أحدهما إلى جوار ألابا.

ويعاني ريال مدريد على صعيد الدفاع، فإلى جانب احتمالية رحيل راموس، لا يقدم الثنائي: الفرنسي “رافاييل فاران“، والبرازيلي “إيدر ميليتاو” مستويات مقنعة، كما يفكر المدافع الإسباني “ناتشو فرنانديز” في الرحيل من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر والمشاركة باستمرار.