بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الايطالي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وميلان” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 ضمن الجولة 16 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وميلان” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس سيريا آ.

وتقام مواجهة يوفنتوس وميلان على ملعب سان سيرو، بإدارة من الحكم الايطالي “ماسيميليانو إيراتي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يتصدر صاحب الأرض نادي ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 37 نقطة، وسيسعى إلى الإبتعاد بالصدارة عندما يواجه يوفنتوس الليلة، بعدما خسر ملاحقه المباشر الانتر امام “سامبدوريا” عصر اليوم.

وفاز ميلان في الجولة الماضية على “بينفينتو” بهدفين نظيفين، من توقيع الإيفواري “فرانك كيسي” عند الدقيقة (15)، والبرتغالي “رفائيل لياو” في الدقيقة (49).

ويذهب ميلان في سلسلة من اللاهزيمة في الدوري الايطالي مكونة من 27 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 7، ولم تشهد أي من الانتصارات الستة الأخيرة أن تلقى رجال ستيفانو بيولي هدفًا من اللعب المفتوح قبل مرور 60 دقيقة من زمن المباراة.

وحقق ميلان 30 نقطة (من 33 محتملة) من آخر 11 مباراة في الدوري الايطالي على أرضه “سان سيرو”.

في المقابل حقق “يوفنتوس” انتصارًا سهلاً في الجولة الماضية على حساب “أودينيزي” بنتيجة (4-1)، والآن شهدت مبارياتهم الثلاثة السابقة تسجيل 3 أهداف أو أكثر، إذ فاز على “بارما” بأربعة أهداف، وخسر أمام فيورنتينا بثلاثية نظيفة.

ويتواجد يوفنتوس في مركز لا يليق بمكانته في جدول الترتيب في الوقت الحالي، إذ يحتل المرتبة السابعة برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن المركز الرابع، وبفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر وخصمه اليوم “ميلان”، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة امام نابولي.

يوفنتوس 3-1 ميلان

الدوري الايطالي (الجولة 16)

ملعب سان سيرو

انتهت

بث مباشر دقيقة بدقيقة

أهلاً بكم في بث مباشر مكتوب دقيقة بدقيقة لمباراة “ميلان ويوفنتوس” لحساب الجولة 16 من الدوري الايطالي.

ينقل لكم احداث المباراة “سامي مصطفي“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

تشكيلة ميلان / دوناروما _ هرنانديز _ رومانيولي _ سيمون كيير _ دالوت _ كيسي _ كالابريا _ بيتر هاوجي _ هاكان تشالهان _ صامويل كاستييخو _ لياو.

دوناروما _ هرنانديز _ رومانيولي _ سيمون كيير _ دالوت _ كيسي _ كالابريا _ بيتر هاوجي _ هاكان تشالهان _ صامويل كاستييخو _ لياو. تشكيلة يوفنتوس / تشيزني _ فرابوتا _ دي ليخت _ بونوتشي _ دانيلو _ رامزي _ رابيوت _ بينتاكور _ كييزا _ رونالدو _ ديبالا.

الشوط الاول..

الدقيقة 11 – أووووه … فرصة التقدم لليوفي ولكن القائم يُنقذ ميلان بعد ان أعاد تسديدة صاروخية من “كييزا”.

فرصة التقدم لليوفي ولكن القائم يُنقذ ميلان بعد ان أعاد تسديدة صاروخية من “كييزا”. الدقيقة 17 – جوووووووول ..”كييزا” ينجح فى تسجيل هدف التقدم بعد ان استغل تمريرة “ديبالا” الساحرة ووضع الكرة على يمين “دوناروما”.

..”كييزا” ينجح فى تسجيل هدف التقدم بعد ان استغل تمريرة “ديبالا” الساحرة ووضع الكرة على يمين “دوناروما”. الدقيقة 20 – أوووه كاد مهاجم ميلان “لياو” أن يسجل هدف التعادل، ولكن تصويبته علت العارضة بقليل، كانت كرة صعبة على تشيزني.

الدقيقة 30 – ميلان يضغط بقوة فى محاولة للبحث عن تسجيل هدف التعادل وسط انكماش واضح للاعبي اليوفي.

الدقيقة 41 – جوووووول .. هدف التعادل لميلان 1-1 عن طريق “كالابريا”.

.. هدف التعادل لميلان 1-1 عن طريق “كالابريا”. جاء الهدف من انطلاقة لمهاجم ميلان لياو من الجانب الايسر ومهد كرة ارضية للقادم من الخلف “كالابريا” الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء بباطن القدم اليمني كرة قوية مستحيلة على تشيزني.

نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1.

استراحة قصيرة ..

الشوط الثاني..

الدقيقة 60 – بطاقة صفراء للاعب يوفنتوس “بينتاكور”.

الدقيقة 62 – جوووووول .. كييزا يسجل الهدف الشخصي الثاني له ولليوفي بتسديدة جميلة من صناعة ديبالا.

.. كييزا يسجل الهدف الشخصي الثاني له ولليوفي بتسديدة جميلة من صناعة ديبالا. الدقيقة 64 – تبديلان لليوفي دفعة واحدة – خروج كل من (كييزا – ديبالا) – ونزول (كولوسيفسكي – مكيني).

الدقيقة 67 – التبديل الاول لميلان – خروج اللاعب (هاوجي) – ونزول اللاعب (براهيم دياز)

الدقيقة 72 – بطاقة صفراء للاعب اليوفي “دانيلو”

الدقيقة 74 – تبديلان لليوفي – خروج (رامزي – وببنتانكور) – ونزول (بيرنارديسكي – أرثور)

الدقيقة 76 – جووووووووول.. الثالث لليوفي والقاتل لميلان، البديل مكيني يسجل من صناعة البديل الآخر كولوسيفسكي.

الثالث لليوفي والقاتل لميلان، البديل مكيني يسجل من صناعة البديل الآخر كولوسيفسكي. الدقيقة 81 – ثلاث تغيرات لميلان – خروج (كيبر – كالابريا – دانيلو) – ونزول (كالولو – اندريا كونتي – دانيل مالديني)

الدقيقة 87 – تبديل لميلان – خروج (كاستييخو) – ونزول (كولومبو)

الدقيقة 87 – تبديل لليوفي – خروج (فرابوتا) – ونزول (ديميرال)

الدقيقة 90 – بطاقة صفراء للاعب ميلان (رومانيولي)

الحكم يُضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع

صافرة نهاية كلاسيكو ايطاليا بفوز يوفنتوس 3-1، ليرفع رصيده الى النقطة 30 في المركز الرابع وتوقف رصيد ميلان عند 37 نقطة في صدارة الترتيب.

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