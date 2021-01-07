فيديو يوتيوب | شاهد اهداف يوفنتوس وميلان في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “يوفنتوس وميلان” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 ضمن الجولة 16 من الدوري الايطالي.

ألحق يوفنتوس الخسارة الأولى بميلان هذا الموسم بعد أن تغلب عليه 3-1.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله فيدريكو كييزا في الدقيقة 18 وتعادل ميلان بهدف سجله ديفيد كالابريا في الدقيقة 41، قبل أن يسجل كييزا الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 62، ثم سجل وستون مكيني الهدف الثالث في الدقيقة 76.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد ميلان عند 37 نقطة في صدارة الترتيب.

وهذه هي الخسارة الأولى لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في أربع، فيما أصبح هذا الانتصار هو الثامن ليوفنتوس، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ست.

نقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وميلان” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما نقل على قناة سكاي سبورتس سيريا آ.

واقيمت مواجهة يوفنتوس وميلان على ملعب سان سيرو، بإدارة من الحكم الايطالي “ماسيميليانو إيراتي”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

وفاز ميلان في الجولة الماضية على “بينفينتو” بهدفين نظيفين، من توقيع الإيفواري “فرانك كيسي” عند الدقيقة (15)، والبرتغالي “رفائيل لياو” في الدقيقة (49).

ويذهب ميلان في سلسلة من اللاهزيمة في الدوري الايطالي مكونة من 27 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 7، ولم تشهد أي من الانتصارات الستة الأخيرة أن تلقى رجال ستيفانو بيولي هدفًا من اللعب المفتوح قبل مرور 60 دقيقة من زمن المباراة.

في المقابل حقق “يوفنتوس” انتصارًا سهلاً في الجولة الماضية على حساب “أودينيزي” بنتيجة (4-1)، والآن شهدت مبارياتهم الثلاثة السابقة تسجيل 3 أهداف أو أكثر، إذ فاز على “بارما” بأربعة أهداف، وخسر أمام فيورنتينا بثلاثية نظيفة.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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