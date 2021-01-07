بث مباشر | شاهد مباراة برشلونة وأثلتيك بيلباو في الدوري الاسباني “كورة اون لاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة وأثلتيك بيلباو في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 في لقاء مؤجل من الجولة الثانية بالدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وأثلتيك بيلباو” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة لاليجا تي في بار.

وتقام مواجهة برشلونة وأثلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس، بإدارة من الحكم الاسباني “كارلوس ديل سيرو غراندي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تعافى نادي أثلتيك بيلباو سريعًا من خسارة ديربي الباسك أمام “ريال سوسيداد” بتحقيق الإنتصار في الجولة الماضية على حساب فريق “إلتشي”، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.

ويطمح أثلتيك بيلباو إلى افتتاح التسجيل أمام برشلونة الليلة، فعندما يسجل أولاً في معقله سان ماميس لا يخسر، وتكرر ذلك الأمر في آخر 15 مباراة وبالتحديد منذ مايو 2019.

في المقابل يتطلع برشلونة إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي للوصول إلى النقطة 31 ومن ثم الإرتقاء من المركز الخامس إلى الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني.

وحقق برشلونة فوزًا صعبًا في الجولة الماضية على حساب متذيل الترتيب “هويسكا” بهدف دون رد سجله لاعب خط الوسط “فرينكي دي يونج”.

ويسير برشلونة في سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري الاسباني، إذ لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 6 جولات، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 2.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر كورة اون لاين مباراة برشلونة وأثلتيك بيلباو اليوم

..