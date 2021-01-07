سوق الانتقالات | بطل كأس العالم للشباب 2001 “داليساندرو” يؤجل الاعتزال وينضم لفريق باراجوياني!

أصر صانع الألعاب الأرجنتيني الشهير واسطورة ريفر بليت وإنترنسيونال “أندريس داليساندرو” على مواصلة مسيرته وتأجيل قرار اعتزال كرة القدم لعام 2022، والانتقال إلى باراجواي لخوض تجربة أخيرة، عقب انتهاء عقده الطويل مع إنترنسيونال البرازيلي مؤخرًا.

ووقع أندريس داليساندرو فور فتح سوق الانتقالات الشتوية 2021 على عقد مدته سنة واحدة مع نادي اسطورة أندية باراجواي “ناسيونال أسونسيون” الذي خسر نهائي كأس الليبرتادوريس في عام 2014 أمام سان لورينزو الأرجنتيني (1/2).

وقضى أندريس داليساندرو معظم مسيرته الكروية بين صفوف نادي إنترنسيونال البرازيلي، حيث دافع عن ألوانه في 285 مباراة بالدوري المحلي خلال الفترة من 2008 حتى 2020، باستثناء عامي 2016 و2017 عندما قضى إعارة غير ناجحة مع فريق الطفولة “ريفر بليت”.

الفائز بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا مع منتخب الأرجنتين عام 2001، سيبلغ عامه الـ 40 يوم 15 أبريل المقبل، ولا يزال مُصمم على مواصلة اللعب رغم أن معظم أبناء جيله اعتزلوا كرة القدم أمثال “خافيير سافيولا وكافيناجي وإسكويديرو”.

وظهر داليساندرو الذي لقب في يوم من الأيام بـ (مارادونا الجديد) للمرة الأخيرة مع إنترنسيونال لمدة 4 دقائق أمام بالميراس في نهاية شهر ديسمبر 2020، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري البرازيلي، وفاز فريقه بهدفين دون رد.

كما شارك في نفس الشهر لمدة 45 دقيقة في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ 32 (الإقصائي) ببطولة كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، وودع فريقه بفارق ركلات الجزاء، ليواصل البوكا مشواره حتى نصف النهائي أمام سانتوس البرازيلي.

من هو داليساندرو؟

أندريس داليساندرو هو لاعب دولي أرجنتيني سابق، عُرف بتمريراته البينية الذكية ومراوغاته الجميلة، ووصف في بداية مسيرته بـ مارادونا الجديد مثله مثل أورتيجا وجاياردو وتيفيز وميسي، وكان أشهر لاعب يتعرض لإصابة بسبب الاحتفال بالقفز من فوق الاعلانات أثناء فترته مع ريفر بليت.

بدأ داليساندرو مسيرته الكروية مع ريفر بليت عام 1999 واستمر بين صفوفه 4 مواسم قبل الإلتحاق بصفوف بفريق فولفسبورج الألماني عام 2003.

وبعد 61 مباراة و8 أهداف في الدوري الالماني (البوندسليجا) انتقل داليساندرو على سبيل الإعارة من فولفسبورج إلى نادي بورتسموث الانجليزي في سوق الانتقالات الشتوية 2006، وفي صيف نفس السنة انتقل معارًا لنادي ريال سرقسطة الاسباني والذي ضمه في العام التالي بعقد دائم.

لكن رحلة داليساندرو في الملاعب الاسبانية لم تستمر لأكثر من عامين ليعود إلى الأرجنتين من بوابة سان لورينزو في الميركاتو الشتوي 2008 بقرار من المدرب رامون دياز نظير أربعة ملايين يورو فقط، رغم أن لوس أنجلوس جالاكسي عرض مبلغ 10 ملايين يورو.

ورغم تضحيته بالعرض الأميركي لم يُبق عليه سان لورينزو أكثر من نصف موسم وتركه يرحل إلى صفوف إنترنسيونال البرازيلي في صيف 2008.

وتُوج داليساندرو بكأس كوبا سوداميركانا مع إنترنسيونال في 2008، وكوبا ليبرتادوريس 2010، وريكوبا سوداميركانا 2011، بالاضافة إلى 6 ألقاب محلية في البرازيل.

وكان ضمن تشكيلة منتخب الأرجنتين الأولمبي الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا في اليونان 2004.