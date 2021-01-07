شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الزمالك يواصل الاستعداد لمباراة الإسكندرية للبترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك تدريباته على صالة النادي المغطاة استعدادا لمباراة اسكندرية للبترول، الجمعة، على صالة النادي.

وركز المدير الفني للفريق محمد اللقاني في التدريبات على تمرين اللاعبين على مهارة الاستقبال والإرسال القوي.

وواصل الفريق تصدره للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي للدوري العام بعد الفوز في ٤ مباريات متتالية على فرق الزهور، هليوبولس،سبورتنج، وبنى سويف ويتبقى له مباراة اسكندرية للبترول ليختتم مباريات الدور الأول.