شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لرباعي السلة بالزمالك استعدادًا لمواجهة الزهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الإسباني أجوستي بوش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة رجال بنادى الزمالك، وضع تدريبات خاصة صباحية ومسائية لرباعي الفريق العائدين من الإصابة لتجهيزهم للفترة المقبلة.

والرباعي العائد هم: أدهم عصام و هيثم السحرتي وحازم المشد و كريم الدهشان، ويخضعون للتدريبات الإضافية للدخول مع باقى زملائهم والوقوف على مدى الدفع بهم في المباريات المقبلة.

ويضع المدير الفني برنامجا مدروسا خططيا للتركيز على الشكل الهجومي للفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الزهور بكأس مصر، السبت المقبل، كما أوقعت القرعة الفريق في مواجهة الزهور أيضا في دوري السوبربنظام (الأفضل من ٣).