شكرا لقرائتكم خبر عن تنس الطاولة بالزمالك يبحث عن الفوز الرابع أمام سبورتنج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق حسن، المدير الفني لأسرة تنس الطاولة بالزمالك، أن فريق الرجال يستعد للجولة الرابعة ببطولة الدوري والتي يواجه فيها سبورتنج.

وأكد حسن أن اللاعبين يتميزون بالروح الحماسية ورفعوا شعار لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة.

جدير بالذكر أن الفريق فاز بجميع مبارياته السابقة على كل من الزهور، وأهلي فاقوس، ودسوق، وفي حالة الفوز على نادي سبورتنج سوفيتصدر الفريق المجموعة.

ومن المنتظر أن تقام المباراة على ملاعب نادي سبورتنج، وسوف يتوجه الفريق إلى الإسكندرية صباح السبت المقبل.