شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك تواصل الاستعدادات لمواجهة هليوبوليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك تحت قيادة إيهاب محمد علي تدريباته مساء الأربعاء بصالة النادي.

وقرر الجهاز الفني للفريق إلقاء محاضرة فنية، الخميس، خلال التدريب الختامي لشرح بعض النقاط، والأخطاء الفنية التي وقع بها الفريق في المباراة الماضية ببداية الدوري العام، وشرح نقاط القوة والضعف بفريق هليوبوليس استعدادا لمواجهته.

وفاز الفريق الأبيض بمباراته الماضية على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 0/3 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضي بصالة أبو الهول بالإسكندرية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الممتاز آنسات للموسم الرياضي 2020/2021.

ويستعد الفريق لمباراته المقبلة أمام فريق هليوبوليس في الثامنة مساء الجمعة المقبل بصالة نادي الزمالك بالدوري الممتاز.

ويقود الفريق كلا من إيهاب محمد علي المدير الفني، وناهد بدوي مساعدة المدرب بالإضافة إلى إبراهيم بدر مدرب الأحمال، وإداري الفريق مسعد عطالله.