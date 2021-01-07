شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم يؤجل بطولات اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارا رسمياً من منطقة الجيزة لكرة اليد يفيد بتأجيل جميع مباريات دوري المنطقة بداية من الجمعة القادم على أن تستكمل مباريات دوري المنطقة لجميع المراحل السنية بعد بطولة كأس العالم دون تحديد موعد لها.

كما ورد بالخطاب ما يفيد تأجيل مباريات فريق 2006 بنين وبنات، وعمومى سيدات، ومواليد 2004 بنات، وجميع مباريات الكؤوس للذكور والإناث.

وتلقى النادي خطابا يفيد بتأجيل جميع مباريات الجمهورية وكأس مصر بداية من الخميس لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام على أرض مصر في الشهر الجاري، كذلك تم تأجيل جميع مباريات منطقة الجيزة بداية من الجمعة.