شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني بوش يتابع شباب السلة بالزمالك لانتقاء أفضل لاعبين للفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشرف الإسباني أجوستي خولبي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على جزء من تدريب فريقي 18 و20 سنة بالنادي.

ويرغب المدرب الإسباني في متابعة اللاعبين عن قرب من أجل الوقوف على مستواهم الفني لتصعيد أفضل العناصر للتدريب مع الفريق الأول، لكسب الخبرات اللازمة تحسبا للاعتماد عليهم في المرحلة.