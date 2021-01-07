شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في سلة سيدات الزمالك استعدادًا لمصر للتأمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك بقيادة عماد محمود تدريباته بصالة نادي الزمالك.

وعقد الجهاز الفني للفريق جلسة على هامش المران لمناقشة بعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات الماضية.

ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق مصر للتأمين الأربعاء المقبل بدور الثمانية ضمن منافسات كأس مصر.

ويقود فريق سلة سيدات الزمالك كلا من عماد الدين محمود مديرا فنيا، ومساعده أحمد رضا عبد السلام، ومخطط الأحمال محمد السيدأحمد، والمدير الإداري فتحية محسن، والإداري هبة أحمد