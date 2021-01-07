شكرا لقرائتكم خبر عن خماسي جودلفين يشعل السباق التحضيري لـ« 1000جينيز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يدشن مضمار ميدان العالمي أول السباقات في العام الجديد 2021، في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، من خلال تنظيم حفله الخامس لهذا الموسم، الذي يشتمل على 6 أشواط 4 منها على الأرضية الرملية، واثنان على العشبية التي تستقبل أول سباقاتها هذا الموسم.

وينطلق الحفل بأولى جولات تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة (ج1)، فيما تزداد الإثارة في الشوط الرئيسي (الرابع) الذي يشهد تحضيري ال1000 حينيز بمجموعة قوية من المهرات.

ويشهد السباق التحضيري ل1000 جينيز الإمارات، لمسافة 1400 متر «رملي» للمهرات في عمر الثلاث سنوات، مشاركة خماسية من فريق جودلفين الذي يدفع بخمس مهرات، ويشرف المدرب العالمي سعيد بن سرور على 4 مهرات منها، تتقدمها المرشحة الأولى «سوفت ويسبر» ابنة الفحل «دباوي» التي تملك في رصيدها فوزين من أربع مشاركات، ويقودها الفارس باتريك كوسجريف، كما يدفع ابن سرور بالمهرة «فاينال ثوت» بقيادة هاري بنتلي، و«لاست صن سيت» بقيادة هيكتور كراوتش، و«ليت مورنينغ» بقيادة دين أونيل، بينما يدفع شارلي أبلبي بابنة أخرى للفحل «دباوي» هي المهرة «لوك تو ذا رينبو» بقيادة الفارس وليام بيوك، ويدفع المدرب دوج واتسون بالمهرة «سوبرشيانتي» بقيادة بات دوبس.

وفي أولى جولات تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، يشارك 15 جواداً من أقوى الخيول العربية، ويقود التحدي «جايدي البراق» للرحمني ريسينج بإشراف خليفة النيادي وقيادة بينيرو، وكان الجواد تألق على ذات الأرضية قبل حوالي شهرين عندما تغلب على منافسيه بأداء رائع في سباق بني ياس (ج2) لمسافة 1400 متر، ويشهد هذا السباق مشاركة قوية من «آر بي تكساس هولد إم» بإشراف واتسون وقيادة دوبس، و«آر بي موني تو بيرن» (ليمارتنيل/فيرون)، والمنافسة مفتوحة أيضاً بوجود «ايه اف السجنجل» (أورتيل/أفرانش) و«اي اس عجيب» (أصيل/هتشكوت).

ويضم الحفل 4 سباقات تكافؤ مثيرة، تبدأ في الشوط الثاني، بسباق السرعة على مسافة 1200 متر، ويشارك فيه 10 خيول، بينها المهرة «ريو أنجي» بإشراف واتسون وقيادة دوبس، والجواد القوي «لافاسبين» بإشراف سيمار وقيادة أوشيه، ويشارك لأول مرة بالدولة «فيل أوف كنت» بإشراف سالم بن غدير وقيادة برلزونا.

وفي ثالث الأشواط، لمسافة 1800 متر «عشبي»، يشارك للمرة الأولى «برهان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف باشالارد ويادة دي فريز، والذي حقق فوزين متتاليين على مضمار أبوظبي العشبي على مسافة الميل، و«ميلشوت» بإشراف سالم بن غدير وقيادة برلزونا، و«كيسي جونز» بإشراف مصبح المهيري وقيادة فريزو.

وفي الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «رملي»، يتقدم «بوينتون» بإشراف إسماعيل محمد وقيادة فيرون، تسعة منافسين من بينهم «متماسك» (واتسون/أونيل) و«كوماندينغ» (سيمار/أوشيه)، و«ديب انتريغ» (ناس/بينيرو).

ويختتم الحفل بشوط السرعة، لمسافة 1000 متر «عشبي»، وتشارك فيه حصة كاملة من الخيول، يبرز منها «ليث» (ناس/دي فريز)، و«احساسي» (الرايحي/بيزلي)، وهناك «ويلس أون فاير» بإشراف هلال العلوي.

25 ألف درهم جوائز مسابقة الترشيحات

يطلق مضمار ميدان مسابقة الترشيحات للجمهور إلكترونياً اعتباراً من 7 يناير/ كانون الثاني 2021 حتى 8 أبريل/ نيسان 2021، والاشتراك في مسابقة الأشواط الستة الإلكترونية مجاني، وتتم المشاركة عن طريق زيارة الموقع: pick6.dubairacingclub.com، وسيتم توزيع الجوائز المالية المرصودة على الفائزين من كل الفئات كما يلي: الحاصلون على ترشيحات 6 خيول 12000 درهم، والحاصلون على ترشيحات 5 خيول 6000 درهم، والحاصلون على ترشيحات 4 خيول 4000 درهم، والحاصلون على ترشيحات 3 خيول 3000 درهم (في حالة اللجوء إلى تضمينها).