شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الشامى يكشف كواليس اشتباكات مباراة النجم: تعرضنا للسب بأبشع الألفاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن الشامى، ظهير أيسر المقاولون العرب، كواليس الاشتباكات التى حدثت خلال مباراة النجم الساحلى التونسى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وانتهى بفوز النجم بهدفين لهدف، وخروج المقاولون من دور الـ 32 من الكونفدرالية، وقال الشامى فى لايف عبر حسابه على فيس بوك: "كان نفسي نحقق حاجة لأننا بنلعب باسم مصر، ولكن الحمد لله، تعرضنا لظروف صعبة جدا، ولذلك لاعبو الأهلي والزمالك لهم كل التقدير على ما يتعرضون له من ضغوط خلال المباريات فى شمال أفريقيا، وقدرتهم على تحقيق الانتصارات رغم هذه الظروف".

أضاف الشامى: "أتمنى من كل الجماهير المصرية أن تساند جميع الفرق المصرية التى تمثل مصر، تعرضنا لضغوط كبيرة، من الدقيقة الأولى جميعنا نتعرض للسباب بأبشع الألفاظ ومع ذلك حاولنا عدم الخروج عن النص قدر المستطاع".

وواصل: "لم نقصر فى مباراة القاهرة وحاولنا بذل أقصى جهد رغم ظروف الإصابات والغيابات التى واجهتنا فى العديد من المراكز، وخرجنا من اللقاء بالهدف الذى أردناه، وفى مباراة العودة كنا الأفضل وسجلنا هدفا ولكن الحكم احتسب ركلة جزاء علينا رغم أن الكرة جاءت فى أنف هيثم الجوينى وتعرض لنزيف من فمه وأنفه بعدها، ومع ذلك احتسب الكرة لمسة يد".

استكمل الشامى: "أحمد الشيمي من الشخصيات المتربية والمؤدبة جدا، رغم اللقطة التى انتشرت له مع الحكم، ولكن لم أر فى حياتي مثل هذا الحكم، حسن شاهين تعرض للضرب بدون كرة والحكم قالنا مفيش حاجة، كل هذه الضغوط أثرت علينا وأخرجتنا عن شعورنا".

واختتم: "كوليبالى كان جاى يشتم مش يلعب كرة، وبطولة كبيرة مثل الكونفدرالية لا أعرف كيف لا يطبق فيها الفار".