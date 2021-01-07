شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخضع لـ "رابيد تسيت" استعداداً لمباراة المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، اليوم الخميس، لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من مباراتهم المرتقبة أمام مصر المقاصة والمقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام.

كان الجهاز الفنى لفريق أسوان، قد حرص على مراجعة فيديوهات المباريات الماضية لفريق مصر المقاصة، قبل اللقاء المرتقب، واهتم الجهاز الفنى لأسوان بشكل خاص بالمباراة الأخيرة للفريق الفيومى والتى نجح خلالها فى الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف، لتحديد نقاط القوة والضعف فى المقاصة قبل اللقاء المرتقب.

على جانب آخر، تبحث لجنة الكرة برئاسة مجدى سبالك بالتنسيق مع الجهاز الفنى تدعيمات شهر يناير سواء من داخل أو خارج مصر وفق إحتياجات الفريق الفنية وإمكانيات وموارد نادى أسوان.

ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 6 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز فى أول مباراتين على إنبى ثم طلائع الجيش، قبل الخسارة فى 3 مباريات متتالية أمام المصرى والجونة والاسماعيلى.

وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 آخرين، ويعتبر هيثم الفيل كابتن الفريق هو هداف أسوان حتى الآن برصيد هدفين.

ويعود سامى الشيشينى لقيادة أسوان من الملعب فى مباراة المقاصة، وذلك بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة مباراة بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنية، عقب اعتراضه على القرارات التحكيمية فى مباراة اسوان والجونة بالجولة الرابعة، والتى انتهت بفوز الجونة بهدف نظيف.

وكان الشيشينى قد خضع لتلك العقوبة فى مباراة الاسماعيلى الأخيرة ليقود الفريق من خارج الملعب، فى اللقاء الذى خسره أبناء الجنوب بهدفين نظيفين.