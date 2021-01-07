شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي للاعب سلة الرمالك بعد تعافيه من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض كريم الدهشان لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، تدريباته خاصة تحت إشراف ياسر عبدالوهاب رئيس قطاع السلة بالنادي، وذلك عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وفضل كريم الدهشان التدريب بشكل منفرد تحت إشراف رئيس قطاع السلة بالنادي من أجل استعادة لياقته البدنية قبل الانتظام فيتدريبات الجماعية للفريق.

الجدير بالذكر أن المسحة الطبية الثانية التي خضع لها كريم الدهشان مطلع الأسبوع الجاري للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية.