شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحتج على حكم مباراة النجم الساحلي.. وفتحي: ودعنا البطولة بالظلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي المقاولون العرب بشكوى رسمية ضد الحكم المغربي نور الدين الجعفري الذي أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي انتهت بفوز النجم بهدفين لهدف باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد التونسي هيثم الجويني الذي اصطدمت الكرة بوجهه ولم تلمس يده.

وأكد «الجويني» ان الحكم شاهد الكرة وهي تصطدم بوجهه.

وأجمع اعضاء الجهاز الفني واللاعبين على أن المقاولون خرج بفعل فاعل.

وقال المهندس محمد عادل فتحي، رئيس البعثة، أن المقاولون كان يستحق الصعود لولا الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له الفريق.

واكد فتحي أن المقاولون سيتقدم بشكوى ضد الحكم والمراقب خاصة أن المباراة شهدت حضور جماهيري في ظل إقامة المباراة بدون جمهور.

وأوضح فتحي أن فريقه قدم مباراة جيدة واللاعبين كانوا رجالا.