شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين بعد فوز يوفنتوس على ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد يوم الأربعاء 6 يناير لعب 10 مباريات ضمن جدول الدوري الإيطالي ، أهمها مباراة ميلان ويوفنتوس ، ويتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 37 نقطة رغم هزيمته في المباراة، بينما يتصدر لاعب فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو هدافي الدوري الايطالي بعدد 14 هدفًا، وتصدر خبر فوز يوفنتوس على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف أهم الأخبار في مصر على محرك بحث جوجل.

وكانت نتائج مباريات الجولة 16 من الدوري الإيطالي كما يلي:

فوز بينفينتو على كالياري بهدفين مقابل هدف. تعادل بولونيا مع أودينيزي بهدفين لكل منهما. فوز لاتسيو عليى فيورنتينا بهدفين مقابل هدف. فوز روما على كروتوني بثلاثة أهداف مقابل هدف. فوز سامبدوريا على الإنتر بهدفين مقابل هدف. فوز أتالانتا على باراما بثلاثة أهداف مقابل لا شيئ. تعادل تورينو مع هيلاس فيرونا بهدف لكل منهما. فوز ساسولو على جنوي بهدفين مقابل هدف. فوز سبيزيا على نابولي بهدفين مقابل هدف. فوز يوفنتوس على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بعد نهاية الجولة 16 رغم هزيمته أمام يوفنتوس ، وكان جدول ترتيب الدوري الإيطالي كما يلي:

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ميلان – 37 نقطة. الإنتر - 36 نقطة. روما - 33 نقطة. يوفنتوس - 30 نقطة. ساسولو - 29 نقطة. نابولي - 28 نقطة. أتالانتا - 28 نقطة. لاتسيو - 25 نقطة. هيلاس - 24 نقطة. بيتفينتو - 21 نقطة.

ويتصدر كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعدد 12 هدفًا وكان جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي كما يلي:

جدول هدافي الدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس 14 هدفًا. روميلو لوكاكو لاعب الإنتر 12 هدفًا. جواو بيدرو لاعب كالياري 10 أهداف. زلاتان إبراهيموفيتش 10 أهداف.