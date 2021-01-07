شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منتخب اليد يواجه اليابان في التجربة الودية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض منتخبنا الوطنى لكرة اليد، الخميس، ثانية تجاربه الودية مع نظيره اليابانى في السادسة مساء على صالة ستاد القاهرة استعدادا للمونديال المقرر انطلاقه بالقاهرة ١٣ من الشهر الجارى بمشاركة ٣٢ دولة.

ويسعى المدير الفنى الإسبانى ربيرتو جارسيا مدرب منتخب مصر إلى زيادة التجانس بين لاعبى المنتخب الذي نسف برنامج إعداده بسبب الكورونا، وسيجرب غدا جارسيا خطة مواجهة تشيلى في مباراة الافتتاح والتى بدأ تحفيظها للمنتخب بعدما جرب أكثر من طريقة لعب في مباراة اليابان الأولى واستقر على طريقة المواجهة.

وكان منتخبنا فاز في المباراة الأولى أمس على اليابان بنتيجة ٣٤/٢٩ بعد مباراة قوية من الجانبين تسيدها الفراعنة في الشوط الثانى بفضل عبقرية الثعلب الإسبانى جارسيا وتميز نجوم منتخبنا الذين نجحوا في تعطيل الكمبيوتر اليابانى بعد شــوط أول قــوى اتسم بالندية انتهى بفارق هــدف واحــد بنتيجة ١٧/١٦.

وحرص وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، على دعم المنتخب وتشجيعه ومعه رئيس اللجنة المنظمة المهندس هشام نصر ومدير البطولة حسين لبيب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي.