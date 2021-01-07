شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليوناً تفصل بين الفرج والهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الهلال تسعى للتوصل لاتفاق نهائي مع قائد الفريق الكروي الأول سلمان الفرج، من أجل تجديد عقده مع النادي، خصوصا أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو القادم. وتهدف إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل لإغلاق ملف تجديد عقد الفرج خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ الإثنين القادم وتتنهي 7 فبراير القادم.

وكشفت المصادر ذاتها أن الإدارة الهلالية تحيط مفاوضاتها مع الفرج بالسرية التامة، من أجل حسم تجديد عقد قائد الكتيبة الزرقاء، الذي حدد متطلباته المادية من قبل إدارة النادي بـنحو 30 مليون ريال، مقابل تجديد عقده.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين، للوصول للقيمة المادية، والمدة المناسبة التي تسهم في بقاء الفرج مع الزعيم، ونهاية مشواره الكروي مع الفريق الأزرق.