شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو: الرياض أبهرتني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أمس (الأربعاء)، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الذي وصل للرياض، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم، وبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية العالمية، وتأكيداً لدور المملكة الريادي على خارطة كرة القدم العالمية وامتداداً لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم هذه اللعبة.

وهذه الزيارة تقدير لجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاه تطوير اللعبة والوصول بها إلى العالمية، ولتطوير العلاقة الثنائية في الموضوعات الرياضية التي تأتي في مقدمتها استضافة المملكة لبطولة آمم اسيا ودورة الألعاب الآسيوية ومزيد من الأحداث الكروية العالمية على أرض السعودية، كما يدرك الفيفا دور المملكة المؤثر في الساحة الدولية، وثمن جياني إنفانتينو دور المملكة الريادي في دعم الفيفا.

وأبدى إنفانتينو سعادته بما لمسه من تطور ونقله حضارية كبيرة بشكل عام ورياضة كرة القدم السعودية بشكل خاص. وقال: «أنا منبهر مما أراه هنا في الرياض، وأذهلتني الاحترافية والشغف، سوف نرى ثمار هذا الجهد خلال السنوات القليلة القادمة.. فالمملكة دولة كبيرة».