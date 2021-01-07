شكرا لقرائتكم خبر عن الحربي يلحق بالغامدي في رائد التحدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انضم اللاعب منصور الحربي لتدريبات الرائد عصر أمس، تمهيدا للتوقيع في كشوفات النادي رسميا مع بدء فترة الانتقالات الشتوية الإثنين القادم التي تستمر حتى 7 فبراير القادم، ويعتبر رائد التحدي ثالث محطات الحربي الاحترافية بعد قطبي المنطقة الغربية الأهلي والاتحاد.

من جانب آخر، شارك المهاجم عبدالرحمن الغامدي في تدريبات فريق الرائد بفعالية كبيرة، بعد أن وقع عقدا احترافيا مع النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد دخوله فترة الأشهر الستة «الحرة»، وحاليا سيتم قيده رسميا في كشوفات رائد التحدي مع بدء فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ويطمح الغامدي أن يحالفه التوفيق والنجاح مع فريقه الجديد بعد سنوات قضاها مع نادي الاتحاد حقق خلالها عددا من البطولات المحلية في كافة الدرجات.