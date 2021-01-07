شكرا لقرائتكم خبر عن الشهري.. وقت الجد تظهر أهداف «الفرد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وبّخ عدد كبير من الجماهير الهلالية الروماني المدير الفني لفريقها السيد رازفان لوشيسكو لركنه «الحاسم المنقذ» المهاجم الدولي الكابتن صالح الشهري، الذي جدد ميعاده في حفظ ماء وجه فريقه ومدربه بالوقت نفسه، الخميس الماضي وتحديدًا خلال مواجهة فريقي الهلال والشباب ضمن الجولة 11 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، إذ أنقذ «الحاسم» صالح الشهري فريقه من خسارة أمام الشباب.

وبات صالح الشهري بديلًا ناجحًا في كتيبة السيد رازفان، فمنذ انضمامه لـ«الزعيم» أصبح من أميز اللاعبين الذين يضعون بصمة خلال الدقائق «المستحقة القليلة» التي يشارك فيها، وحينها يثبت وجوده كأجمل تغيير لدى الروماني.

كما خاض «الفرد» مع «بطل آسيا» هذا الموسم 10 مباريات ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لعب 113 دقيقة، ومباراة واحدة بصفة أساسية، و9 مباريات احتياط، نجح في تسجيل 3 أهداف، صنع هدفين، ويملك 5 تسديدات مباشرة على مرمى الخصم.

* في مرمى النصر ضمن الجولة 5 من مسابقة الدوري، نزل في الدقيقة 91 وسجل عند الدقيقة 98.

87، حيث شارك في الدقيقة 74، مرسلًا رسالة إلى المدرب رازفان وكأنه يقول له «أنا هنا».

* هدف «حفظ ماء وجه رازفان» في مرمى الاتحاد، وذلك عندما نزل في الدقيقة 84 وسجل التعادل عند الدقيقة 85، ضمن الجولة العاشرة.

* ولم يتوقف «فرد الهلال» عند ذلك الحد، بل أثبت حسه التهديفي، وعاد وكرر ما فعله بالنصر والاتحاد، خلال مواجهة أمس الأول أمام الشباب، ونجح في تسجيل هدف التعادل.