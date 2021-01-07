شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتعافى.. والمتصدر يتعثر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعثر المتصدر الهلال بالتعادل ووصيفه الأهلي بالخسارة يعد من أبرز أحداث الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي شهدت إحراز 29 هدفاً، و39 بطاقة ملونة، اثنتان منها حمراء.

كما تمكن الاتحاد من العودة للمربع الذهبي بعد فوزه على الباطن ليواصل تميزه في أطول سلسلة لقاءات ليصل إلى 10 لقاءات متتالية لم يذق فيها الفريق طعم الخسارة، فيما واصل فريق الوحدة سلسلة انتصاراته بتحقيقه الفوز الرابع على التوالي بعد فوزه على الاتفاق بهدفين لهدف.

كما شهدت لقاءات الجولة الحادية عشرة حصول خمسة لاعبين على البطاقة الصفراء الرابعة ليُحرموا من المشاركة في الجولة القادمة، ويأتي في مقدمتهم عبدالإله المالكي لاعب الاتحاد الذي أصبح أول لاعب محلي يتم إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء، وسيغيب عن لقاء فريقه أمام ضمك الذي سيخسر خدمات لاعبه سيرجيو فيتور، كما سيخسر النصر خدمات مدافعه البرازيلي مايكون ليغيب عن لقاء فريقه أمام العين، كما سيغيب ساري عمرو لاعب الفتح عن لقاء فريقه أمام الوحدة الذي سيخسر خدمات مدافعه البرتو بوتيا، ويخوض 18 لاعبا الجولة القادمة تحت تهديد الإيقاف بالبطاقات الصفراء المتراكمة.

وشهد لقاء الفيصلي والنصر تصدي حارس الفيصلي مصطفى ملائكة لركلة جزاء للنصر سددها نور الدين امرابط لتصبح الركلة الجزاء الرابعة التي تضيع في دوري المحترفين وجميعها من فريق النصر، إذ أضاع عبدالرزاق حمدالله 3 ركلات جزاء في الجولات الماضية، فيما تم تسديد 43 ركلة جزاء بنجاح منذ انطلاقة الدوري للموسم الحالي. ويعد لاعب الاتفاق فيليب كيش أكثر اللاعبين إحرازاً للأهداف من ركلات الجزاء بـ6 أهداف كان آخرها في الجولة الماضية أمام الوحدة.

كما شهدت الجولة إحراز الهاتريك الثالث في الدوري، وجاء عن طريق مهاجم أبها كارلوس ستراندبيرج أمام العين الذي استقبلت شباكه ثاني هاتريك، وتمكن ستراندبيرج من التربع على صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف، يليه مهاجم الباطن فابيو ابرو برصيد 8 أهداف، ومن ثم مهاجم الاتحاد رومارينهو بـ7 أهداف بعد إحرازه هدفين في مرمى الباطن، وتمكن مهاجمو الفرق من إحراز 29 هدفاً في هذه الجولة ليصل عدد أهداف الدوري إلى 254 هدفاً، ويتصدر فريق الفتح قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف برصيد 20 هدفاً، ورغم فوز التعاون على الأهلي بثلاثية إلا أن التعاون يعد أضعف الفرق هجومياً بتسجيل 13 هدفاً.

* عدد أهداف الجولة: 29 هدفاً

أكثر الفرق تسجيلاً: الفتح 20 هدفاً

أقل الفرق تسجيلاً: التعاون 13 هدفاً

* الهدافون:

كارلوس ستراندبيرج - أبها - 9 أهداف

فابيو ابرو - الباطن - 8 أهداف

رومارينهو - الاتحاد - 7 أهداف

* عدد البطاقات الملونة:

39 بطاقة

الصفراء: 37

الحمراء: بطاقتان

ركلات الجزاء المحتسبة: 47

المسجلة: 43

الضائعة: 4