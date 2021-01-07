شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: عزلت نفسى أما اتصابت بكورورنا.. وجمال محمد على عاوز ياخد مكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه فور علمه بإصابته بكورونا فى تونس أصبح بعيدا عن المنتخب ولا يعرف شيئا عنهم حتى عودته إلى مصر، حيث تم عزله فور إعلان الإصابة قائلا: "أول ماعرفت إنى مصاب وأنا كنت معزول، ولما رجعت مصر محدش بيدينى أى معلومة مش عارف بيخبوا عليا ليه".

وأضاف ياسين، في تصريحات تليفزيونية، أن أداء لاعبى المنتخب صلاة الجمعة فى أحد المساجد أمر شخصى، يخصهم، ولكن قمت باستشارة طبيب المنتخب لمعرفة إمكانية أداء اللاعبين الصلاة، فأخطرونى أن هناك أحد المساجد تصلح لأداء الصلاة فيها، قائلا: "إيه مصلحتى إنى أصر على أداء اللاعبين الصلاة فى مكان مغلق".

وأشار ياسين أن جمال محمد على من المفترض أنه المشرف على المنتخب لكنه لا يعرف شيئا عنا، ولم يسافر معنا، لأنه هيسافر على موعد المباريات، قائلا: "عرفت إنه كان عاوز يكون مكانى بعد إصابتى، والدليل إنه بعد إصابتى نزل المعلب ووجه اللاعبين ووقف معاهم في الملعب وبيديهم تعليمات، هو كان فين.. مشرف وميعرفش حاجة عننا مسافرش معانا".

وتساءل مدرب المنتخب عن أسباب منع المرتبات عن منتخب الشباب، فلم يكن هناك أى تقصير سواء اللاعبين أو الجهاز الفني، حيث تم حرمان 50 أسرة من المرتب هذا الشهر، قائلا: "ليه في اتحاد الكرة منعوا المرتبات بتاعت الشهر اللى فات، محدش قصر، ولا اللاعبين ولا الجهاز الفنى".