شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه عقوبة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أى لاعب يتواجد فى المطاعم أو الكافيهات دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية مما يجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وجاء قرار سامى لهذه العقوبه عقب ظهور أكثر من 11 فردا داخل الفريق بفيروس كورونا.

وأجرى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، اتصالا هاتفيا بأحمد سامى للاطمئنان على الحالة الصحية للاعبين والجهاز الفنى عقب ظهور حالات بالجملة، كما طالب عامر بضرورة تعقيم غرف خلع الملابس والجيم لضمان خلوها من أى أثر لفيروس كورونا.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي إلى يوم 17 يناير الحالى بشكل رسمى، لتقام فى استاد السلام.

وكان فرج عامر أعلن إصابة 11 لاعبا بفيروس كورونا من الفريق، وقال فرج عامر على حسابه بموقع "فيس بوك": "كورونا ضربت فريق سموحة للأسف، قائمة الفريق الأول 22 لاعبا المصابين 11، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأى منهم".

فيما أعلن اتحاد الكرة تعديل بعض مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز، بسبب استضافة بطولة العالم لكرة اليد، حيث تم تعديل موعد مباراة المصري والزمالك لتقام يوم الثلاثاء 12 يناير بدلا من السبت 16 من الشهر ذاته، فيما تم تقديم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي لتقام يوم 12 يناير بدلا من 15 من الشهر ذاته، كما تم تغير بعض المباريات.